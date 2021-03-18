دير مارجرجس بالأقصر يقصر الصلوات على الرهبان طوال فترة الصوم الكبير
الخميس 18/مارس/2021 - 09:58 ص
هدى الأميرطباعة
أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، عدم استقبال الزوار والخلوات طوال فترة الصوم الكبير واقتصار الصلوات فقط علي الآباء رهبان الدير.
وجاء نص بيان الدير: "يعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، بأن فترة الصوم الكبير، الصلوات قاصرة على الآباء الرهبان فقط، ولا يستقبل الدير الزوار والخلوات نهائيًا، مختتمًا: نصلي لكي يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه".
وجاء نص بيان الدير: "يعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، بأن فترة الصوم الكبير، الصلوات قاصرة على الآباء الرهبان فقط، ولا يستقبل الدير الزوار والخلوات نهائيًا، مختتمًا: نصلي لكي يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه".