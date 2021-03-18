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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ياسمين فؤاد: جهود لربط محطات الكهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

الخميس 18/مارس/2021 - 09:57 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفى هذا الصدد أعلنت وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لعدد (8) وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء.حيث تم ربط كلًا من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد 8 مداخن. مشيرة الى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في اطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأكدت فؤاد على سعى الوزارة إلى تطبيق المعايير البيئية بكافة الأنشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط 3 منشآت بعدد (15) مدخنة، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.

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