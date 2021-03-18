رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات الإرشادية للسلامة الصحية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:51 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
عقدت مديرية الطب البيطري سلسة من الندوات التوعوية الخاصة بالسلامة الصحية، في عدد من الأماكن بمحافظة القاهرة.

وقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور تامر المشد مدير إدارة التبين البيطرية، بإقامة ندوة إرشادية في مدرسة الشهيد خالد عيد سلامة عن مرض السعار وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة وضرورة التحصين الدورى والإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر.، وألقت الندوة الدكتورة ايمان هواري رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

وأقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور صبري مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وبتوجيهات الدكتورة إلين سامي مدير إدارة غرب البيطرية بإقامة ندوة بنادي نقابة المهندسين بالزمالك، وكانت الندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي قد تصل للإنسان بطريقة الاختلاط المباشرة أو من خلال تناول المنتجات الحيوانية كاللحوم ومصنعاتها والألبان، وتم التحدث عن طرق الوقاية منها والتأكيد على ضرورة طهي اللحوم جيدا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من ڤيروس كورونا، وألقت الندوة الدكتوره إيناس غرام رئيس قسم الإرشاد.

كما أقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، بعمل ندوة إرشادية، بمدرسة سالم حسن طماعة بمنطقة حلوان، بعنوان سلامة الغذاء من أصل حيوانى والاشتراطات الصحية عند تداول الأغذية وحفظها، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض الفيروسية المشتركة، وألقت الندوة الدكتور آية إسماعيل رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

موضوعات متعلقة

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

الأكثر قراءة

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان» بمركز الإبداع.. الأحد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

رانيا خلاف: الكتابة الإيروتيكية غالبا ما تواجه بالرفض (صور)

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته