بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات الإرشادية للسلامة الصحية

عقدت مديرية الطب البيطري سلسة من الندوات التوعوية الخاصة بالسلامة الصحية، في عدد من الأماكن بمحافظة القاهرة.وقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور تامر المشد مدير إدارة التبين البيطرية، بإقامة ندوة إرشادية في مدرسة الشهيد خالد عيد سلامة عن مرض السعار وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة وضرورة التحصين الدورى والإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر.، وألقت الندوة الدكتورة ايمان هواري رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.وأقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور صبري مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وبتوجيهات الدكتورة إلين سامي مدير إدارة غرب البيطرية بإقامة ندوة بنادي نقابة المهندسين بالزمالك، وكانت الندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي قد تصل للإنسان بطريقة الاختلاط المباشرة أو من خلال تناول المنتجات الحيوانية كاللحوم ومصنعاتها والألبان، وتم التحدث عن طرق الوقاية منها والتأكيد على ضرورة طهي اللحوم جيدا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من ڤيروس كورونا، وألقت الندوة الدكتوره إيناس غرام رئيس قسم الإرشاد.كما أقامت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، بعمل ندوة إرشادية، بمدرسة سالم حسن طماعة بمنطقة حلوان، بعنوان سلامة الغذاء من أصل حيوانى والاشتراطات الصحية عند تداول الأغذية وحفظها، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض الفيروسية المشتركة، وألقت الندوة الدكتور آية إسماعيل رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.