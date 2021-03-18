«الزراعة» تختتم ورشة عمل «تحسين جودة التمور» اليوم

تختتم اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمها مشروع تحسين جودة وسلامة التمور ومنتجاتها المصرية، الممول من أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل.وتقام الورشة، بعنوان تحسين جودة وسلامة التمور المصرية، لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل تصنيع التمور لزيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.وقال الدكتور مصطفى عسوس الباحث الرئيسي للمشروع في تصريحات صحفية الخميس، إن ورشة العمل استهدفت مصانع التمور وتدريب أصحاب المصانع على الممارسات الجيدة فى التصنيع وتوعية المصنعين على الممارسات الجيدة في التصنيع والممارسات الصحية السليمة لتأهيل المصانع لمتطلبات هيئة سلامة الغذاء حتى يتسنى لهم إنتاج تمور ذات جودة عالية وآمنة غذائيا تنافس الأسواق.