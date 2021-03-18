شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى بجامعة حلوان

تطرح جامعة حلوان برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى، والذي يعد مشتركًا بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا وجامعة حلوان.يركز هذا البرنامج على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يسعى إلى تفعيل التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، ويسمح بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع، حيث تم تصميم البرنامج لتوفير وتطوير المهارات الإدارية والقيادية وكذا الكفاءات فى إدارة التعليم.يهدف البرنامج، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل، وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.تم تصميم المحتوى العلمى للبرنامج ليلبى احتياجات الطلاب المشاركين، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية فى مناقشات الفصل الدراسى والتى من خلالها يعكس المشاركون معرفة جديدة في مجالاتهم التعليمية أو الممارسة الإدارية.يتميز البرنامج بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس الفعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفيجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.يمتد البرنامج لمدة أربعة إلى ستة فصول دراسية تتضمن مراحل الحضور ومراحل التعلم عبر الإنترنت، حيث يبدأ فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، والبرنامج معتمد اعتمادًا دوليًا، ويحصل الخريجون على درجة الماجستير المشتركة.جدير بالذكر أن البرنامج قد بدأ منذ عام ٢٠١٠، والتحق بالبرنامج العديد من القيادات والمشاركين من أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم منهم مصر، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، المغرب، الأردن، تونس، سوريا، لبنان، اليمن، العراق، الولايات المتحدة الامريكية، الهند، تايلاند، إندونيسيا، لاتفيا، طاجيكستان، باكستان، الإكوادور، البرازيل، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، إسبانيا، أوكرانيا، الصومال، فنزويلا، وروسيا وغيرها، وتم تخريج ٨ دفعات حتى الآن وحققت نجاحًا كبيرًا فى مجال التعليم الدولى.