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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: مشكلات المدن الأفريقية متشابهة ونستطيع حلها

الخميس 18/مارس/2021 - 09:45 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، إن التعاون بين بلداننا الأفريقية سيسهم في تعزيز قدراتنا المشتركة في مواجهة تحديات المدن، مؤكدًا أن مدن القارة الإفريقية تستطيع معا أن تواجه العديد من المشكلات التي تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابه وعلى رأسها في هذه المرحلة، جائحة كورونا- والتي نأمل من خلال دورات العمل المشترك كتلك التي تعقد أن نجد الحلول ونتبادل الخبرات لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف وزير التنمية أن العديد من تلك التحديات التي تواجه مدننا الأفريقية تتشابه في جوهرها، وبالتالي يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التي حققتها بلداننا المختلفة، ومن خلال التضامن وتبادل الخبرات فيما بيننا، يمكننا أن نواجه تلك التحديات بشكل أيسر.

وأشار إلى أننا جميعا وفي مدننا الأفريقية نعاني من التكدس السكاني وانتشار العشوائيات ومشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة وآثارها على البيئة وحياة الإنسان، وكذا المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسكان هذه المدن وبلداننا جميعا.

وأضاف أن مصر لمواجهة تلك المشكلات، سعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة – مصر 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي حظيت بقبول دولي واسع النطاق، من أجل ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام ذو مردود إيجابي للمواطن.

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