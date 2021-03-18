بعد 6 سنوات.. عودة «معرض أسرار مصر الغارقة» (صور)

أعلنت الإدارة العامة للآثار الغارقة، عودة معرض أسرار مصر الغارقة، والذى استمرت فترة عرضه منذ 15 سبتمبر 2015 وحتى 19يناير 2021.وأشارت الإدارة في بيان لها اليوم، إلى أن المعرض جاب العديد من المدن، فكانت البداية بمعهد العالم العربى بمدينة باريس - فرنسا تحت عنوان " أوزوريس أسرار مصر الغارقة"، ثم انتقل إلى المتحف البريطانى بمدينة لندن - إنجلترا، حتى أنهى رحلته الأولى فى مدن أوروبا بمتحف رايتبرج بمدينة زيوريخ - سويسرا، ليبدأ رحلته الثانية بعدة ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية منها سانت لويس، مينابوليس، كاليفورنيا وقد كانت محطته الأخيرة بولاية فرجينيا.وأشارت إلى أن المعرض احتوى على 293 قطعة أثرية، تروى قصة مدينتين من أهم المدن التجارية القديمة التى غرقت تحت مياه البحر المتوسط جراء زالزال مدمر، كان قد تم انتشالها من مدينتى هيراكليون وكانوب بأبى قير، حيث تم اختيار القطع الأثرية من مجموعة مختلفة من المتاحف منها (المتحف المصرى بالقاهرة، اليونانى الرومانى، متحف الإسكندرية القومى، متحف مكتبة الإسكندرية).ومن أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبى الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلى والأدوات المنزلية وقد كان النصيب الأكبر للإدارة المركزية للآثار الغارقة والتى شاركت بـ 207 قطع أثرية بالمعرض أهمها تمثالان ضخمان عبارة عن تمثال لأحد ملوك البطالمة على الطراز الفرعونى والآخر لإحدى ملكات البطالمة، والذين وقع عليهم الاختيار ضمن سيناريو عرض المتحف الكبير، بالإضافة لتمثال ضخم ثالث يصور حابى إله النيل، وغيرهم من القطع المنتشلة من تحت مياه البحر المتوسط، وقد لقى المعرض إقبالًا وإعجابًا كبيرًا من قبل زائريه استمر طوال فترة العرض.