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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع أعمال المراكز البحثية والمحطات بالمحافظات

الخميس 18/مارس/2021 - 10:20 ص
الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية قيام المعاهد المتخصصة في المحاصيل الحقلية وأمراض النباتات ووقاية النباتات بالمتابعة الميدانية للمحاصيل الشتوية للاطمئنان على حالتها، وخاصة المحاصيل التي على وشك الحصاد.

وشدد على أهمية قيام معهد الأمصال واللقاحات والبيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية، ومعهد صحة الحيوان، بتنفيذ القوافل البيطرية والاستمرار في أعمالها على مدار العام لحماية الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس مديري المعاهد والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية لشئون المحطات، اليوم، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز للبحوث.

وأكد أهمية زيادة معدلات الإنجاز للخطط التنفيذية لمختلف المعاهد والمعامل التابعة للمركز، وترتبط معدلات الإنجاز بمؤشرات الأداء شهريًا، وضرورة التنافس بين المحطات البحثية من أجل تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج التقاوي باعتباره إحدى أولويات القيادة السياسية ووزير الزراعة، وذلك من خلال متابعة جاهزية الصوب الزراعية في طوخ وقها بمحافظة القليوبية وسخا بمحافظة كفر الشيخ.

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