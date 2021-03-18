الوطن العمانية: ميثاق الشرف الفلسطيني خطوة نحو بداية الشمل

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية أن ميثاق الشرف الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية المتحاورة، أمس الأول، يمثل خطوة جيدة نحو بداية لرؤية الشمل الفلسطيني.وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها تحت عنوان "هل نشهد بداية لترتيب البيت الفلسطيني؟"- أن الميثاق يمثل بداية لرؤية الشمل الفلسطيني على موقف واحد، واتفاق على كلمة سواء وتمهيد للمضي قدما نحو إجراء الانتخابات، والذي (أي ميثاق الشرف) تمخض عن الجولة الثانية من جلسات الحوار الفلسطيني، وعلى جدول أعمالها انتخابات المجلس التشريعي والتي انطلقت يوم الثلاثاء في القاهرة.وأضافت الصحيفة أن الانتخابات التي يعتزم الفلسطينيون تنظيمها في 22 من مايو لاختيار 132 نائبًا وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والانتخابات الرئاسية في 31 من يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 من أغسطس، هي انتخابات يمكن أن تعيد ما افتقده الشعب الفلسطيني لأكثر من عقد ونصف إذا سارت رياح الإرادة والعزيمة وفق ما تشتهيه سفن المصلحة الوطنية والوحدة والثوابت، ووفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطينيواختتمت بالقول "إن الكرة اليوم في ملعب الفصائل الفلسطينية الموَقعة على ميثاق الشرف لرؤية مفاعيل الاتفاق على الأرض محققا التطلعات، ومشكلا بدايةً لتحول فلسطيني حقيقي لصالح القضية الفلسطينية".