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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا بواشنطن يعود إلى موسكو للتشاور السبت

الخميس 18/مارس/2021 - 09:59 ص
السفير أناتولي أنطونوف
السفير أناتولي أنطونوف
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أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة أن السفير أناتولي أنطونوف سيتوجه إلى موسكو 20 مارس الجاري بعد أن استدعته حكومته للتشاور.

وأكدت البعثة الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس - أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنطونوف سيتوجه إلى موسكو في 20 مارس لإجراء مشاورات، لافتة إلى أنه من المقرر خلال اجتماعاته بوزارة الخارجية الروسية والإدارات الأخرى مناقشة سبل تقويم العلاقات الروسية الأمريكية، التي تعاني من أزمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس الأربعاء عن استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

يُذكر أن واشنطن اتهمت موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدا أنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير الماضي حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من العواقب المحتملة عن هذا التدخل.

وأشار تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن، ونفت موسكو غير مرة مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق: "إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل".

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