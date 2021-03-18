رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 وفاة و1024 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى أرمينيا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:52 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة الأرمينية، ألفا و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 181 ألفًا و165 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، اليوم الخميس، أن 273 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 167 ألفًا و186 شخصًا.

وبحسب الوزارة، توفي 19 شخصًا إثر إصابتهم بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و301 وفاة، بينهم 848 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.

موضوعات متعلقة

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2021.. وخطوات الحصول عليها إلكترونيا

الزوجة الوفية.. سيدة قناوية تتبرع بفص من كبدها لزوجها (صور)


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

حريق فى مستشفى لمرضى كورونا بالهند

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية