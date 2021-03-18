19 وفاة و1024 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، ألفا و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 181 ألفًا و165 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، اليوم الخميس، أن 273 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 167 ألفًا و186 شخصًا.وبحسب الوزارة، توفي 19 شخصًا إثر إصابتهم بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و301 وفاة، بينهم 848 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.