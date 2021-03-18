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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الفيدرالية الأمريكية: واقعة تفجير الكريسماس بولاية تينيسى لم تكن إرهابًا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:27 ص
واقعة تفجير الكريسماس
واقعة تفجير الكريسماس بولاية تينيسي
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استبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أي شبهة إرهابية لواقعة التفجير التي شهدتها مدينة ماشفيللى بولاية تينيسى الأمريكية التي تمت خلال احتفالات أعياد الميلاد في ديسمبر الماضي، وانتهت تحقيقات المباحث الفيدرالية إلى أن منفذ الهجوم "لم تكن له أية دوافع أيديولوجية" وراء فعلته، كما أن العملية كانت ذات طابع فردي ولا تقع تحت طائلة الجرائم المنظمة، كما لا تقع تحت باب جرائم الانتقام من أشخاص بأعينهم ممن كانوا على مقربة من مسرحها.

وكان الانتحاري أنتوني كوين وضع عبوة ناسفة في سيارته في إحدى ساحات الانتظار بوسط ماشفيللى وانفجرت وهو بداخلها في السادسة والنصف من صبيحة يوم الكريسماس في العام الماضي، ما أدى إلى مصرعه وإصابة ثلاثة أفراد كانوا على مقربة من دائرة الانفجار.

ونقلت دورية "إنتلجنس أونلاين" الأمريكية المتخصصة في مكافحة الإرهاب عن مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قولهم إن جهاز إنذار ملحقًا بسيارة منفذ العملية كان قد انطلق قبيل انفجار العبوة الناسفة بلحظات لتنفجر بعد قليل وهو ما تم بالفعل وأدى إلى قلة عدد ضحايا الواقعة.

واستنادا لتلك المعلومات انتهى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن منفذ العملية كان يعاني من اضطرابات نفسية شكلت باعثًا له على ارتكاب فعلته التي اختلفت فى أسلوب تنفيذها عن عمليات التفجير الانتحاري المدفوعة بدوافع إرهابية أو أيديولوجية، كما لم تتوصل تحريات عملاء إف بي أي إلى أية أدلة تؤكد ارتباط منفذ التفجير بأية منظمات إرهابية أو اعتناقه أية أيديولوجيات متطرفة تحض على العنف وذلك من واقع مقابلات واستجوابات تمت مع ما لا يقل عن 250 شخصًا كانوا على اتصال بمنفذ الهجوم، وكذلك كشفت تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن انعدام أية دوافع سياسية أو اجتماعية لدى منفذ الهجوم.

كذلك استبعدت تحقيقات إف بي أي حول الواقعة كون التفجير "عملًا استهدافيًا ضد تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات وهو ما ينفي شائعات وتقديرات صاحبت الهجوم استندت إلى تعرض مقر يتبع مؤسسة أيه تي آند تي، التي تعد أكبر مشغل للاتصالات في العالم لخسائر بسبب انفجار السيارة التي كانت على مقربة من مقر المؤسسة التي تتبنى تكنولوجيا 5G التي كانت تعتبرها إدارة ترامب "تهديدًا".

وتبين لمحققى إف بي أي، أن منفذ الهجوم لم يكن من المهتمين بتلك الأمور التكنولوجية التي ثارت شبهات كثيرة حولها بأنها إحدى وسائل اختراق الخصوصية المجتمعية لمستخدميها.

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