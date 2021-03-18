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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5116 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا فى بلجيكا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:53 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلجيكا 5 آلاف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث سجلت 3052 بين 7 و13 مارس الجاري، ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 29% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس- أنه يوجد 2121 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 534 مريضا إلى العناية المركزة ووفاة 28 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 818 ألفا و142 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19، بينما توفي 22600 شخص بسببه.
يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.

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