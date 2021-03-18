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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي: بدء عمل «مركز دراسات الهجرة» غدًا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:39 ص
مركز دراسات الهجرة
مركز دراسات الهجرة
أ ش أ
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أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي بدء العمل الرسمي لـ"المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة" (CARIM) في باماكو، مالي غدًا الجمعة.

وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، أن مركز CARIM سيعمل كمكتب فني متخصص لتعزيز قاعدة المعرفة في القارة الأفريقية حول الهجرة والتنقل، والمساهمة في التعرف على دوافع الهجرة في أفريقيا.

وأنشئ CARIM على خلفية القرار الصادر عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي الثالث والثلاثين، في فبراير 2020 والذي اعتمد النظام الأساسي لإنشاء المركز تحت إشراف دائرة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي.

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