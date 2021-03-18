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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

267 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:35 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 15 ألفا و53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و504 آلاف و76 شخصا.
وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس "إنه تم تسجيل 15053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 744 طفلا و425 من العاملين في المجال الطبي".
وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 267 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 29 ألفا و253 حالة.
ووفقا لوزير الصحة الأوكراني تماثل للشفاء 6 آلاف و514 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونًا و244 ألفًا و190 شخصًا.

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