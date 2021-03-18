اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادي» المتهم بخطف وهتك عرض طفلة.وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، «م. س»، فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم «م. ج» مختبئًا داخل منزل صديقه بالدرب الأحمر.قال المتهم أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في منزله، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر 7 سنوات، محبوسًا، وذكرت النيابة في بيان، أن المتهم استدرج الفتاة إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، وأن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.