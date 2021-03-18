على جمعة: لا يمكن أن نجعل التصوف مذهب عقائدي كالمعتزلة والخوارج والشيعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الحالي، إنه لا يمكن أن نعد التصوف الإسلامي مذهبًا عقائديًا كالمعتزلة والخوارج والشيعة ولا يمكن أن نعده كذلك مذهبا فقهيا كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ولكن التصوف الإسلامي منهج التربية الروحي والسلوكي والذي يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان، والتي عرفها النبي ﷺ: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).وأضاف أن التصوف برنامج تربوي، يهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن الله - عز وجل - وتقويم انحرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات.وتابع "جمعة" في تصريحات له أن الشيعة هم الذين انتحلوا التشيع لعلي كرم الله وجهه وقالوا إنه الإمام بعد الرسول ﷺ بالنص الجلي أو الخفي وأنه الوصي بعده بالاسم أو الوصف دون الصديق وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أجمعين، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده وإن خرجت فبظلم من غيرهم أو بتقية منه أو من أولاده.وقال: ربما كان للخلافات السياسية والحربية التي حدثت في نهايات عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أثر كبير في نشأة بعض الفرق العقائدية كالشيعة والخوارج وغيرهم.وأضاف: الشيعة الإمامية - وهم أغلب الشيعة - فرقة من المسلمين إلا أنها أخطأت حينما خالفت المسلمين في تقديم على بن أبي طالب - رضي الله عنه - على سائر الصحابة الكرام، والطعن على خلافة من سبقه، بل والنيل من أغلب الصحابة والوقوع في سبهم ولعنهم، فهذه طامات كبرى أوغرت قلوب أهل السنة والجماعة، إلا أنهم لا يكفرون بهذه المخالفات غير المقبولة، لأن المسلم لا يكفر بسب المسلم ولعنه، وإن كان من وقعوا فيهم بالسب واللعن هم خير المسلمين على الإطلاق بعد النبي ﷺ، إلا أنهم متأولون، بل ولا يرونهم صحابة أصلا، ولذا فإن الشيعة الإمامية وهم الكثرة الغالبة من الشيعة في زمننا هذا من المسلمين مع مخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الصحابة - رضي الله عنهم - من المسلمين.واستطرد: لم يقتصر الخلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة على باب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولكن هناك أمورًا أخرى تمثل أسس الخلاف بين أهل السنة والجماعة.وأوضح أن للشيعة فرق أخرى متعددة منها ما تطرف في التشيع حتى خرج عن ربقة الإسلام بمزاعم كُفرة ومعتقدات باطلة، فمنها فرقة تزعم أن الإله قد حلً في علي وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم، ومن هذه الفرق التي ضلت الإسماعيلية والبهرة، والدروز.وأشار إلى أن من عقائد بعض فرق الشيعة الغلاة القول بتحريف القرآن، وتكفير الصحابة، وعدم أحقية خلافة الخلفاء الراشدين الثلاث الأوائل: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ويرى متبعي الشيعة أن الإمامة منصوص عليها ومحددة من قبل الله، بينما يرى أهل السنة أن الإمامة لم يتم تحديدها من قيل الله، والإمامة فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده وليست خاصة لأحد.وقال: مع كون الصوفية ليسوا مذهبا عقائديا، إلا أنهم ينتمون لمذهب أهل السنة الجماعة، وعدهم علماء التوحيد من أهل السنة والجماعة.وتابع: يقول ابن السبكي: (أعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصولة بذلك. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف:الأولى: أهل الحديث، ومعتقد الأدلة السمعية - الكتاب والسنة والإجماع.الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية والحنفية (الماتريدية). وشيخ الأشعرية هو أبو الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي.وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية في غيرها، واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل.الثالثة: أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية. ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية.وأضاف: يقول الإمام محمد أحمد السفاريني الحنبلي: أهل السنة والجماعة ثلاث فرق:الأثرية: وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.والأشعرية: وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.والماتريدية: وإمامهم أبو منصور الماتريدي).واستطرد: أغفل السفاريني الصوفية لا لأنه لم يعدهم من أهل السنة والجماعة، وإنما لأنه لم يعدهم مذهبا عقائديا، بل هو مذهب سلوكي - كما أسلفنا - فلم يستقل الصوفية بمذهب في إثبات قضايا التوحيد، بل كانوا يتبعون في العقيدة أهل السنة والجماعة إما بموقف أهل الحديث، أو موقف الأشاعرة والماتريدية.وقال: كما نجد كثيرا من كتب طبقات الأولياء كالحلية وطبقات الشعراني تبدأ بترجمة الخلفاء الراشدين الأربعة على ترتيبهم عند أهل السنة فتبدأ بذكر أبو بكر الصديق فعمر بن الخطاب فعثمان بن عفان فعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أجمعين، ومن جهة أخرى فإن أعلام التصوف السنيين - وكثير منهم من الأشراف المنتسبين لآل البيت - مذكورون في كتب طبقات التصوف وكتب التاريخ المختصة بأعلام أهل السنة، ولا ذكر لهم في كتب أعلام الشيعة.وأضاف: كما سنجد في أعلام التصوف كثيرين من أشراف آل البيت، سنجد أيضًا فيهم كثيرين ممن ينتسبون - من حيث النسب - إلى سيدنا أبي بكر الصديق كالسادة البكرية بمصر، ومنهم من ينتهي نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب كالشيخ محمد بن عنان وهو من كبار أولياء مصر وإليه ينتهي نسب السادة العنانية بمصر، وله ترجمة في طبقات الشعراني، وكذلك الشيخ العارف الكبير الغمام الرباني أحمد السرهندي الفاروقي مجدد الألف الثانية، وكذلك الشيخ خالد ضياء الدين وينتهي نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان، وكلاهما من كبار رجال النقشبندية وعليهما تدور سلاسل هذه الطريقة. ومن جهة أخرى فليس في طبقات الصوفية التي بين أيدينا ترجمة لأحد من أعلام الشيعة، إلا من كان من الشخصيات الإسلامية العامة كسيدنا على بن أبي طالب أو ابنيه السيدين الحسن والحسين، وغيرهما من أعلام آل البيت الذين لا تختص بهم فرقة دون أخرى، ولا يعني ترجمة أحد منهم في رجال التصوف أن التصوف صار شيعيًا.وأشار إلى أن من جهة الممارسات اليومية فسنجد مثلا رايات الطرق الصوفية مثلا تكتب في أركانها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة (أبو بكر - عمر - عثمان - علي)، وهو ما يؤكد سنية هذه الطرق.كل ما تقدم يؤكد على سريان أصول أهل السنة والجماعة في التصوف السني بداية من الأصول النظرية والفكرية ومرورًا بالأعلام والرجال وانتهاء بالممارسات اليومية.وتابع: بهذا تبين أن أصول الشيعة وعقائدهم تخالف أصول الصوفية السنيين جملة وتفصيلًا، أما ما قاله البعض من أن الصوفية شاركت الشيعة في المُغالاة في حُب آل بيت رسول الله ﷺ، وهو الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه وذريته، فأمر مردود؛ لأن الصوفية لم يغالوا في حُب آل بيت رسول الله ﷺ وحدهم، بل أحبوهم وأحبوا الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، وكيف لا! وقد أُمِرنا بحُب آل بيت النُبوة، قال تعالى: {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ المَوَدَّةَ فِى القُرْبَى} فالآية تُوصي بحب قرابته صلى الله عليه وآله وسلم ومودتهم، وجعل محبتهم في أعماق قلب كل مسلم.واختتم حديثه قائلا: المغالاة لا تكون في المحبة، إنما تكون في الاعتقاد، فطالما كان المسلم سليم الاعتقاد فلا حرج عليه في محبة أهل البيت رضوان الله عليهم جميعًا، ومحبة أهل البيت درجات يرزقها الله لمن أحبه، فكلما زاد حب المسلم لآل البيت ارتقى بهذا الحب في درجات الصالحين؛ لأن حب أهل البيت الكرام علامة على حب الرسول ﷺ، وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علامة على حب الله - عز وجل -، وفي هذا المعنى قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: إن كان رفضًا حب آل محمد... فليشهد الثقلان أني رافضي وبهذا العرض نكون قد وقفنا على حقيقة التصوف، والعلاقة بينه وبين التشيع، وعلمنا أن التصوف الإسلامي يتبع مذهب أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم.