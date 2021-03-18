قطاعات التشييد والبناء تدفع فاتورة التداعيات الاقتصادية لكورونا في إسرائيل

دفع قطاع التشييد والبناء في إسرائيل فاتورة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حيث تراجع حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في إسرائيل بنسبة 7.8% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.وذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي، اليوم الخميس - أن العام 2020 لم يشهد سوى إصدار 51 ألفا و660 رخصة جديدة لتشييد المساكن في إسرائيل مقارنة بالتراخيص المسجلة في العام 2019، وشهدت تل أبيب التراجع الأكبر في إصدار تراخيص بناء المساكن الجديدة بلغت نسبته 2ر16% خلال العام الماضي الذي لم يشهد سوى إصدار تراخيص بناء جديدة بعدد 11 ألفا و500 تصريح في المدينة، وكذلك شهدت مدينة حيفا تراجعا نسبة 7ر28% في معدلات بناء المساكن الجديدة بين عامي 2019 و2020 إذ لم يتجاوز عدد الإنشاءات السكنية الجديدة التي تم التصريح بها أربعة آلاف و707 وحدات.ونتيجة التراجع الحاصل في قطاع تشييد المساكن الجديدة بسبب كورونا وتداعياتها على الاقتصاد تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاعات سنوية تتراوح ما بين 3 إلى 4% في كلفة السكن خلال الأعوام القليلة القادمة، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المساكن في إسرائيل كانت قد شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة فيما بين عامي 2019 و2020.