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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: تضخم أسعار النقل والسكن والغذاء لمستويات كبيرة بسبب كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في إسرائيل الذي يعبر عن مستوى التضخم بنسبة 0.3% خلال شهر فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي وكذلك ارتفع المؤشر بنسبة متوسطة قدرها 0.2% خلال الأشهر العشرة الماضية.

وجاءت تلك الارتفاعات متجاوزة نسبة 0.1 % التى سبق لمحللى الاقتصاد ان توقعوا الا يتعداها مستوى التضخم فى إسرائيل خلال فبراير 2021.

ورصد مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقرير اليوم الخميس، ارتفاعات تصل إلى نسبة 5.7% بأسعار الفاكهة و1.2% بأسعار الملابس و0.7% بأسعار النقل، كما صعدت أسعار المساكن في إسرائيل خلال فترة الاثنا عشر شهرا المنتهية في فبراير الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بالأشهر العشرة المنتهية في فبراير 2020.

وبحسب التقرير.. سجلت أسعار المساكن في تل أبيب ارتفاعات بلغت 1.6%، وحيفا 1.15%، والقدس 0.3% خلال فبراير الماضي مقارنة بسابقه، فيما ارتفعت أسعار المساكن في المدن الثلاثة على التوالي بنسبة 5.2% و1.15% و0.3% خلال الأشهر الاثنا عشر المنتهية في فبراير 2021 مقارنة بذات الفترة ذاتها المنتهية في فبراير 2020.

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