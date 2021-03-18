رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6455 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

الخميس 18/مارس/2021 - 09:24 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و175 ألفا و462 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 789 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 195 ألفا و908 حالات.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ 609 آلاف و889 شخصا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

شعرت بتأنيب الضمير.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 سنة

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

حريق فى مستشفى لمرضى كورونا بالهند

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية