6455 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و175 ألفا و462 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 789 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 195 ألفا و908 حالات.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ 609 آلاف و889 شخصا.