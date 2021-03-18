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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: سينوفاك الصينية تزود جنوب إفريقيا بـ5 ملايين جرعة لقاح كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:16 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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يحتمل أن تتمكن شركة سينوفاك بيوتك الصينية من إمداد جنوب أفريقيا بما يصل إلى 5 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في غضون أسابيع من الحصول على الموافقات التنظيمية، وفقا لتقرير لصحيفة "بيزنيس داي".

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها عن هيلتون كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نومولوكس المحدودة - وهي الشريك المحلي لسينوفاك، قوله إن اللقاحات يمكن تسليمها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من منح الموافقة.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن نقص الجرعات في جنوب أفريقيا، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة، يحتمل أن يؤدي إلى عدم تحقيق هدف تطعيم ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بحلول نهاية مارس و40 مليون شخص بحلول نهاية العام، وفقا للحكومة.

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