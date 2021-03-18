الاحتلال يعتدي على أفراد عائلة ويعتقل 3 مواطنين في الخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على أفراد عائلة واعتقلت ثلاثة مواطنين في الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في بلدة بيت أمر، واعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم عبد الحميد أبو مارية، وزوجته ( 50 عاما)، وابنتيه الاء (28 عاما)، وبراءة (20 عاما).وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر عبد العزيز علقم (39 عاما)، ومحمود محمد عوض (32 عاما) من بيت أمر، وعميد غازي جبارين (24 عاما) من مدينة الخليل.