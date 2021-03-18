8304 إصابات جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تسجيل 8304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و218 ألفا و425 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 195 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و231 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين بلغ 476 ألفا و833 شخصا.