ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 18 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في العاصمة الأفغانية كابول إلى 18 شخصًا، حيث قتل ثلاث أشخاص على الأقل وأُصيب 14 آخرون في انفجار استهدف حافلة كانت تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول.وأكد مسؤولون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم، أن الحافلة كانت تقل موظفين حكوميين، تابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأفادت التقارير بأنه تم نقل المصابين إلى مستشقى قريب لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسئوليتها عن هذا الحاجث.ويأتي هذا التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" ودول أخرى، بينها روسيا والولايات المتحدة، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.