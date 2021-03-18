323 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغت 116 ألفا و616 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 44 حالة.