حي البساتين يزيل أبنية مخالفة ويغلق عدد من المخازن

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تصديها للأعمال المخالفة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وأزال اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، 4 أكشاك مخالفة بدون ترخيص أسفل الضغط العالي بالشطر الثالث عشر زهراء المعادي، أمام المدرسة الإيطالية.وأصدر اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أمرا بإيقاف أعمال بناء مخالف أسفل الضغط العالي أرض الاستثمار أمام الحي الإيطالي وتم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما قام حي البساتين بإيقاف أعمال مخالفة تعديلات بالدور الأرضي بعمارة رقم ٢٣ شارع النصر بجوار نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، قام حى البساتين بغلق وتشميع جراج محول لمخزن بعمارة رقم ٦٠ تقسيم الأموال العامة، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأغلق اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين جراج محول لمخزن بالقطعة رقم ٧١٧٦ المعراج السفلي وغلق وتشميع جراج محول لمخزن بعمارة رقم ٥١ تقسيم الأموال العامة وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.