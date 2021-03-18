اليوم.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي

تحتفل اليوم الخميس، محافظة المنيا، بعيدها القومي، والذي يوافق يوم 18 مارس من كل عام.ويضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، يعقبه افتتاح الملتقي التوظيفي الذي تنظمه المحافظة في ختام أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بكورنيش النيل.وأكد «القاضي»، أن المحافظة قررت إلغاء الاحتفالات التي كانت تقام كل عام تنفيذا للإجراءات الأحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تمنع التجمعات، مشيرًا إلى أن الأحتفالات ستقتصر على وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وافتتاح الملتقي التوظيفي.وأوضح اأن الملتقي التوظيفي، يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة.