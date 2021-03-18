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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة

الخميس 18/مارس/2021 - 08:58 ص
عسل نحل وتمر مجهول
عسل نحل وتمر مجهول المصدر
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية مكبرة على كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكيد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع تعبئة عسل نحل غير مرخص ويقوم بتعبئة عسل مجهول المصدر في عبوات غالية الثمن مدون عليها عسل سدر جبلي باكستاني وجبلي ليبي، وهو من إنتاج مصري وعبوات مخلوطة بالمكسرات والتمر مجهول المصدر وبأسماء وعلامات غير مرخص له باستخدامها وقد تم التحفظ علي كميات ضخمة منها: 150 صفيحة عسل نحل خام زنة 25 كجم بإجمالي 4 طن، و500 برنيكة عسل بالشمع و150 كرتونة تمر عراقي، بإجمالي طن ونصف كجم و300 برطمان بالمكسرات، و80 برطمان مدون عليه عسل سدر جبلي وباكستاني وليبي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 320 كرتونة بإجمالي 2 طن بدون أي مستندات تدل على منشأها داخل أحد المخازن العشوائية غير مرخصة، وضبط 12 بستلة زيتون مخلل و4 بستلة خيار مخلل غير مدون عليها أي تاريخ إنتاج أو صلاحية بأحد الثلاجات.

وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن سكر تمويني مدعم قام أحد التجار التموينيين بتجميعها زياده عن رصيده من السلع التموينيه، وضبط 30 كرتونة زيت تمويني مدعم بأحد محلات البقالة التموينية زيادة عن رصيده بعد جرد المحل.

وتم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة وجارى العرض علي النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة
ضبط 5.5 طن عسل نحل وتمر مجهول المصدر بالبحيرة

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