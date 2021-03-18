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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1186 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الخميس 18/مارس/2021 - 08:56 ص
كورونا
كورونا
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سجلت كازاخستان ألفا و186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 227 ألفا و953 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 807 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 208 آلاف و881 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 19 ألفًا و632 شخصًا، منهم 4555 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم كذلك 237 مريضًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن 76 ألفًا و188 شخصا في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا تلقوا التطعيمات حتى يوم أمس الأول، وأعلنت أن البلاد سوف تتلقى بحلول نهاية مارس الجاري حوالي 180 ألف جرعة تطعيم إضافي.

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