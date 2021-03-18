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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مصر بصدد استلام 4 وحدات صحية «سابقة التجهيز»

الخميس 18/مارس/2021 - 08:53 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، السيد شارل خوري، المستثمر اللبناني ورئيس مجلس إدارة شركة "إيكوبات" للتنمية الصناعية، لبحث التعاون في القطاع الصحي بمصر، وذلك بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتورة منى وهبة، مدير أعمال التطوير بالشركة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون مع الشركة لإمداد الوزارة بالمنشآت الصحية سابقة التجهيز خاصة بمشروعي التأمين الصحي الشامل وتطوير قرى الريف المصري، وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة "steel structure"، يتم تصنيعها وتركيبها بما يضمن سرعة وسهولة التنفيذ.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن مصر بصدد استلام 4 وحدات صحية "سابقة التجهيز" ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث وجهت بإدراج تلك الوحدات ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير قرى الريف المصري بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية في مجال الرعاية الأولية لأهالي القرى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أشادت بالنمط الإنشائي للمنشآت الطبية سابقة التجهيز وما يتميز به من توافر سبل الأمان ومطابقته للأكواد الإنشائية المصرية، كما يساهم في التغلب على العامل الزمني لإنجاز المشروعات في وقت قياسي، مؤكدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق هذا النمط من المنشآت بمشروعات تطوير البنية التحتية الصحية في مصر.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر للسيد شارل خوري لمبادرته بإمداد مصر بالمنشآت الصحية سابقة التجهيز لدعم القطاع الصحي، وحرصه على اتخاذ مصر قبلة للاستثمار وتوطين هذا النوع من الصناعات بها في إطار عمق العلاقات بين مصر ولبنان، كما أكدت له حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الشعب اللبناني الشقيق قائلة إن "لبنان قادر على تخطي الأوقات العصيبة والظروف الاستثنائية التي يمر بها".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، إن المنشأت الصحية سابقة التجهيز تعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية بمنظومة الصحة في مصر، كما ستساهم في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضغط معدل الجدول الزمنة للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلًا من 15 سنة بجودة عالية، مؤكدًا أن انطلاق هذا النوع من المشروعات في مصر يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالتأمين الصحي الشامل وتقليل تكلفة رفع كفاءة المنشآت الصحية بكافة المحافظات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "إيكوبات" للتنمية الصناعية، استعداد الشركة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بمصر، موضحًا أن المنشآت الصحية سابقة التجهيز ستكون صناعة مصرية من خلال مصانع الشركة بمنطقة العين السخنة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها مصر في مشروعات البناء والتنمية.

وأوضح أن بدء تطبيق هذا النمط بمصر يأتي انطلاقًا من العلاقات القوية التي تربط البلدين، وموقف مصر الداعم للشعب اللبناني على مدار الفترة السابقة لا سيما على الصعيد الطبي، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، لزياراتها العديدة التي أجرتها إلى لبنان خلال الفترة الماضية ودعمها المستمر للقطاع الصحي.

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