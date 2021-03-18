35 ألفا و871 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، 35 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و474 ألفا و605 أشخاص.وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 172 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و216 شخصا.وأفادت بأن أكثر من 17 ألف شخص تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و63 ألفا و25 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 252 ألفا و364 شخصا.