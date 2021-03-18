«القاهرة» تواصل صرف التعويضات لأهالي بير أم سلطان وعزبة النصر

واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بتوسعة الطريق الدائري في نطاق حى البساتين، بمعاونة شرطة المرافق بالحي، وقسم شرطة البساتين، وقامت باستكمال أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر.وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال رفع المرافق من العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة عزبة النصر وبير أم سلطان.وتواصل أجهزة حي البساتين تسليم التعويضات المالية لأصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى، تحت إشراف اللواء أحمد جودة رئيس الحى.