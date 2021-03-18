«ناسا» تكشف عن مقاطع صوت جديدة لـ المريخ (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الخميس، مقاطع صوتية جديدة لكوكب المريخ، وفقا لشبكة سكاي نيوز.وكانت "ناسا" نشرت أول مقطع صوتي للكوكب الأحمر، في فبراير الماضي، وكان حينها عبارة عن صوت خافت للريح.وكتب حساب مركبة "برسفيرنس" على "تويتر": اسمع ذلك؟ هذا هو صوتي وأنا أتنقل فوق صخور المريخ".