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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط

الخميس 18/مارس/2021 - 08:08 ص
تعديات على الأراضي
تعديات على الأراضي الزراعية
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، 8 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة نجحت في إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والطرق العامة بالقرية وتوابعها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التعديات ومرتكبيها.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع بدون استثناء، مضيفا أن الوحدة المحلية بسمالوط تحذر المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أنه لا تهاون مع المخالفات وسيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين.
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط
إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط

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