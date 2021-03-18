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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تعلن قرب انتهاء تطوير مسجد السيدة رقية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:59 ص
مسجد السيدة رقية
مسجد السيدة رقية
مصطفى عبدالله
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أعلنت محافظة القاهرة، عن إقتراب إنتهاء أعمال تطوير مسجد السيدة رقية، حسب الخطة الموضوعة لتطوير مسار آل البيت بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية.

وتواصل محافظة القاهرة أعمال تطوير شارع الأشراف طبقا للخطة الموضوعة والمتمثلة فى دهان الواجهات ورفع كفاءة السفلتة والإنارة.

وتقوم محافظة القاهرة بتطوير مزارات آل البيت، وتذليل كافة العقبات، لإنهاء معوقات الصرف الصحى بشارع الأشراف من حيث وصلات الكهرباء والمياه إلى جانب المتابعة مع الجهات والوزارات المعنية.

كان المهندسة جيهان عبدالمنعم أكدت أنه جارى العمل على إنهاء ما يعرقل سير المشروع من حيث وصلات وخطوط الكهرباء وجارى العمل أيضا على إنهاء ما يتعلق بخطوط المياه، موضحة أن تطوير مزارات آل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية.

يذكر أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، وهو يربط مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر ومتنزة الخليفة التراثى البيئي، كما يشمل مسجد السيدة رقية وضريح محمد انور ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.

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