3.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 3 آلاف و495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 615 ألفا و810 حالات.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، وفقا لقناة جيو نيوز الباكستانية اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و717 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 577 ألفا و501 شخص، مشيرا إلى أنه يوجد 24 ألفا و592 حالة نشطة.