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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع حلويات يستخدم سكر فاسد بالبحيرة

الخميس 18/مارس/2021 - 07:53 ص
سكر فاسد
سكر فاسد
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة على كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الحلويات، لتجميع كمية من السكر التمويني المدعم (١٧٠ كيلو سكر بلدنا المدعم منتهي تاريخ صلاحيته)، وكذلك كمية من عبوات الزيت المدعم، وضبط تاجر تمويني بمدينة ادكو لتجميعه سلع تموينية مدعمة (٥٠٠ كيلو سكر تمويني و٢٤٠ عبوة زيت تمويني وسلع تموينية أخرى) بمبلغ إجمالي ١١٣٠٠ جنيه سلع تموينية مدعمة دون وجه حق، وكذلك لقيامه بالضرب الوهمي لمبلغ ١٤٠٠ جنيه بدون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط عيادة بيطرية لحيازتها كمية من الأدوية البيطرية والمستحضرات (٦٦٢ عبوة منتهية الصلاحية)، وضبط محل بقالة بمدينة ادكو لعرضه سلع غذائية عبارة عن عصائر منتهية الصلاحية ومياه غازية.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحاضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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