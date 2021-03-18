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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميًا: 121 مليونا و823 ألف إصابة و2.69 مليون وفاة

الخميس 18/مارس/2021 - 07:51 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 693 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 121 مليونا وما يزيد عن 823 ألف إصابة، تعافى منهم 98 مليونا ونحو 209 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقرارًا في عدد الوفيات، مقارنة بإحصائيات اليوم السابق، إذ أحصت 528 ألف و845 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9،712 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2،736 وفاة)، وأمريكا (1،288 وفاة)، وبولندا (453 وفاة)، وإيطاليا (431 وفاة)، وروسيا (427 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (90،830 إصابة)، وأمريكا (62،794 إصابة)، وفرنسا (38،501 إصابة)، والهند (35،838 إصابة)، وبولندا (25،052 إصابة).

وبينما اصبحت البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، لا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (550،649 وفاة)، والبرازيل (285،136 وفاة)، والمكسيك (195،908 وفيات)، والهند (159،250 وفاة)، وبريطانيا (125،831 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (30،294،798 إصابة)، والبرازيل (11،700،431 إصابة)، والهند (11،474،605 إصابات)، وروسيا (4،418،436 إصابة)، وبريطانيا (4،274،579 إصابة).

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