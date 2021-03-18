الأدوية الأوروبية تعلن تقييمها بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا اليوم

من المقرر أن تقدم وكالة الأدوية الأوروبية تقييما اليوم الخميس، بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد 19-، وذلك بعد أن أوقفت عدة دول استخدامه مؤقتا بسبب مخاوف من الآثار الجانبية.وتجري لجنة السلامة بالوكالة تقييما مفصلا لعدد صغير من الحالات المتعلقة بتجلطات الدم التي حدثت لأشخاص تلقوا اللقاح.وستصدر لجنة تقييم المخاطر الدوائية التابعة للوكالة أي توصيات ضرورية لاتخاذ مزيد من الإجراءات بعد اجتماعها.وأوقفت بعض دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح بعد تقارير عن حالات تجلط بالدم، مما أدى إلى تأخير حملات التطعيم البطيئة بالفعل فيها.ويقول الكثير من تلك الدول إنها بانتظار توجيهات الوكالة.