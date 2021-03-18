4554 إصابة جديدة و130 وفاة بكورونا فى كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، تسجيل 4554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و130 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة.وقالت وزارة الصحة الكولومبية عبر «تويتر»، وفقًا لقناة «روسيا اليوم» اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ مليونين و314 ألفًا و154 إصابة.وأضافت الوزارة أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 61498 حالة منذ بدء انتشار الوباء.يذكر أن كولومبيا أعلنت في وقت سابق تمديد إغلاق الحدود البرية والمائية للبلاد حتى الأول من يونيو القادم لمنع انتشار فيروس كورونا.