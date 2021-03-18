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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظافة القاهرة» تصلح تشوهات مسار نقل المومياوات الملكية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:21 ص
جولة تفقدية
جولة تفقدية
مصطفى عبدالله
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استعدت محافظة القاهرة للحدث العالمي المرتقب بنقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولًا لمتحف الحضارات، خاصة مع الاقتراب من انتهاء تطوير وإحلال مسار الموكب الذي سيضم نقل 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر «17، 18، 19، 20»، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.

وكثف مسئولوا محافظة القاهرة ورؤساء الأحياء من أعمالهم الخاصة بتطوير المسار، ورفع كفائته والتخلص من كافة التشوهات الموجودة بشوارع المسار حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالانتهاء السريع من عمليات التطوير والتجديد.

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة تفقدية لمسار المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة، وأثنى خلال جولته علي المجهود المبذول، وطلب من المركزيات المعنية بمتابعة خط السير سرعه الانتهاء من الملاحظات كلًا في نطاق عمله من إنارة وتجميل ونظافة.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد أكد أن المحافظة تكثف من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير، وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار، والعناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة في المنطقة.

يذكر أنه يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

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