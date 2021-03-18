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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل القبض على مرتكب مجزرة جورجيا

الخميس 18/مارس/2021 - 07:12 ص
شرطة ولاية جورجيا
شرطة ولاية جورجيا
هدير سند
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كشفت تقارير إعلامية عن أن والدي مرتكب مجزرة ولاية جورجيا الأمريكية، التي خلفت 8 قتلى على الأقل، هما من ساعدا الشرطة في القبض عليه، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وكانت الولاية شهدت، أمس الأربعاء، سلسلة عمليات إطلاق نار راح ضحيتها 8 قتلى، بينهم 6 نساء من أصل آسيوي، ووقعت العمليات في أندية صحية (مراكز تدليك) بمنطقة أتلانتا.

وذكرت شرطة ولاية جورجيا أن القبض على مطلق النار جاء بعد أن تعرف عليه والداه في صور كاميرات المراقبة التي نشرتها السلطات.

وأضافت أن الوالدين اتصلا برقم الشرطة "911" للإبلاغ عن ابنهما، ومنحا ضباط الشرطة معلومات قيّمة منها هاتفه المحمول، ما ساهم في القبض عليه.

وقال ضابط الشرطة في مقاطعة شيروكي، حيث وقعت المجزرة، فرانك رينولدز، إن رجال الشرطة استخدموا تلك المعلومات لتعقبه والعثور عليه.

وأشار إلى أن الوالدين كانا في حالة ذهول للغاية، مشددا على أن المعلومات قادت إلى القبض على ابنهما البالغ من العمر 21 عاما.

وقال ضابط آخر، يدعى جاي بيكر: "نحن نقدر العائلة، ودونهما لما كان هذا الحدث (القبض على ابنهما) قد تم بسرعة".

وتقول الشرطة إن المتهم في هذه العمليات يعاني من مشكلات متعلقة بإدمان الجنس وقد لا يكون الدافع وراء ما ارتكبه كراهية عرقية.

وكشفت السلطات عن أن المتهم زار الأندية الصحية مرات عدة قبل تنفيذ جرائمه، وألقى باللوم على العاملات هناك على تورطه في إدمان الجنس.

وبعد تنفيذ الجرائم، بإطلاق النار، هرب المتهم إلى ولاية فلوريدا المجاورة، حيث كان ينوي تنفيذ هجوم آخر ضد مواقع صناعة الأفلام الإباحية، لكنه تعرض إلى حادث سير في الطريق، وهذا ما ساعد في القبض عليه، وأقر لاحقا بجرائمه.


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