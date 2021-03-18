120 إصابة جديدة و10 وفاة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 120 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، وشفاء 90 حالة، ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس، بحسب الإعلام الرسمي السوري.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن بيان صادر عن وزارة الصحة قوله: «إن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 16776، شفيت منها 11231 حالة، وتوفيت 1120 حالة».وفي سياق متصل، جدد الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء مرض فيروس كورونا الجديد التأكيد على التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات والتسوق والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وفرض العقوبات بحق أصحاب الفعاليات التي لا تلزم روادها ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد المكاني وخصوصًا مع ازدياد عدد الإصابات بالفيروس في مختلف المحافظات.وكلف الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة حسين عرنوس رئيس الوزراء السوري، وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التربية لإرسال فرق طبية إلى عدد من مدارس دمشق لإجراء فحص PCR على عينة عشوائية للاطمئنان على الطلاب والكادر التدريسي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اللزوم، مشددًا على تكثيف الجولات الرقابية على المدارس للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي فيها.وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصناعة رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى وتأمين صهاريج نقل الأوكسجين السائل للمشافي وتزويدها بخزانات إضافية ورفع جاهزية منظومات الإسعاف وتوفير متطلباتها من الوقود لتقوم بعملها دون انقطاع.وكانت وزارة الصحة السورية قد أكدت مؤخرًا أن البلاد تشهد منحى تصاعديًا بعدد الإصابات، الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر.يشار إلى أن أول إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد سُجلت في سوريا في 22 مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.