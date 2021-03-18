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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 07:40 ص
الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المصرين، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن الرئيسية، اليوم الخميس 18-3-2021، والتي تأتي من أهم اهتمامات القراء يوميًا، خصوصًا أن الدواجن تمثل أحد ركائز الوجبات الأساسية لكافة المواطنين المصريين.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تقدم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار الدواجن الرئيسية في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الخميس 18-3-2021، بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.

أسعار الفراخ اليوم
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المصري بين 25 إلى 26 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 32 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم
بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 7.75 إلى 7.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 3.75 إلى 4 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم
سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار البط اليوم
بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم
وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي ألبوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط، بين 16 إلى 16.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وسجل كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام، والذي يبلغ من عمره 45 يوم فقط، بين 44 إلى 44.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم في البورصة
سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر، في الأسواق المصرية اليوم، بين 32 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 32 إلى 33 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 32 إلى 33 جنيهًا.

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