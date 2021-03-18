تقرير: مقتل 3 وإصابة 12 جراء انفجار فى كابول

ذكر تقرير إخباري، صباح اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح 12 آخرون جراء انفجار في العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت قناة «طلوع نيوز» المحلية عن مصدر أمني، لم تكشف عنه، أن الانفجار استهدف حافلة تقل موظفين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة سار إي كوتال بمنطقة «17 ب»، ولم تكشف القناة عن مزيد من التفاصيل.