سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات 67.27 ليبلغ دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 67.27 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 67.21 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وأغلق خام برنت منخفضا 39 سنتا ليبلغ 68 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا ليبلغ 63.68 دولار.