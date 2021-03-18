بعد وفاة الرئيس.. إعلان الحداد فى تنزانيا 14 يومًا

أعلنت سامية حسن، مستشارة ونائب الرئيس التنزاني، وفاة الرئيس جون ماجوفولي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وقالت نائبة الرئيس التنزاني، اليوم الخميس،: "أعزائي التنزانيين، من المحزن أن نعلن أنه اليوم فقدنا زعيمنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمرض القلب في مستشفى مزينا في دار السلام حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا".وأضافت: "ترتيبات الدفن جارية"، معلنة الحداد في البلاد وتنكيس الأعلام 14 يومًا.