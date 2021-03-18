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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريتش يعين جان آرنو مبعوثا شخصيا لأفغانستان

الخميس 18/مارس/2021 - 04:33 ص
أنطونيو جوتيريتش
أنطونيو جوتيريتش
وكالات
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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثا شخصيا له لأفغانستان والقضايا الإقليمية.

ويأتي التعيين قبل يوم من اجتماع روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان ووفد من كبار المسؤولين وزعماء المعارضة الأفغان ومفاوضين من طالبان في موسكو في محاولة لإعطاء دفعة لمحادثات السلام التي وصلت إلى طريق مسدود.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "طلب الأمين العام من السيد أرنو المساعدة في التوصل لحل سياسي للصراع والعمل عن كثب مع بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة والشركاء الإقليميين".

وأضاف دوجاريك في وقت سابق، أمس الأربعاء، إن الأمم المتحدة لم ترسل أحدا للمشاركة في المحادثات في موسكو.

ويحاول زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان حشد التأييد لاقتراح مكتوب يشمل تشكيل حكومة مؤقتة ووقف لإطلاق النار فيما يراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا بشأن أفغانستان قبل مهلة الأول من مايو لسحب القوات التي اتفقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع طالبان.

وسيعقب لقاء موسكو اجتماع للاعبين الإقليميين في الأسبوع الأول من أبريل في تركيا وقمة طالب خليل زاد الأمم المتحدة بتنظيمها على غرار مؤتمر عقد في مدينة بون الألمانية في 2001.

وقال دوجاريك "هدفنا هو تقديم أفضل دعم للشعب في أفغانستان للتوصل إلى السلام وضمان عدم ضياع المكاسب التي تحققت...خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة في أي نقاش سياسي. لكن ليس لدي أي تواريخ محددة أو اجتماعات محددة كي أعلنها".

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