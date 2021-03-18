وفاة الفنان الفرنسى الشهير جاك فرانتز

توفي الممثل ومدبلج الصوت، الفرنسي جاك فرانتز، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراعه مع مرض عضال.ويعتبر فرانتز من الوجوه المعروفة في فن الدبلجة بفرنسا، حيث اشتهر بدبلجته لصوت النجم الأمريكي روبيرت دينيرو، إلى الفرنسية، طيلة 50 عاما.ودبلج الفنان الراحل صوت روبرت دينيرو، في 67 فيلما، ابتداء من فيلم "الشوارع الوضيعة" عام 1973، وحتى فيلم "الايرلندي" في 2019.كما دبلج أصوات نجوم آخرين مثل ميل غيبسن وجون غودمن ونيك نولتي وستيف مارتان، إضافة إلى مشاركته في عدد من أفلام الرسوم المتحركة مثل "آرثر والمخفيين".وجاك فرانتز خريج معهد الفنون المسرحية بباريس، وهو ممثل مسرحي معروف في فرنسا، حيث شارك في 30 مسرحية، وكانت البداية مع "روميو وجولييت" في 1969، إضافة إلى المشاركة في 30 فيلما سينمائيا.