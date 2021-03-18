رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا يحييه الفنان المطرب محمد الحلو٬ وذلك بمصاحبة فرقة "جوهرة الشرق" الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

ويقدم "الحلو"، خلال الحفل، مجموعة متميزة من أجمل ما قدمه عبر مسيرته الفنية٬ من أغنيات تعلق بها جمهوره ومازالت في وجدانه٬ ومن بينها: أهيم شوقا٬ يا حبيبى كان زمان٬ عراف٬ ليالى الحلمية٬ عمار يا اسكندرية٬ صوت بلادي٬ الوسية٬ يا حبيبي كان زمان٬ يا بوي يا مصر، جت م الغريب٬ فداكي الروح٬ أحبابنا٬ اسمك علي جبيني٬ أعذريني، وغيرها من الأغنيات التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى تقديمه مختارات من أغانى الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل.

كما يشارك الفنان محمد الحلو الحفل كل من الفنانة أيات فاروق٬ والفنانة السورية بتول٬ بتقديم مختارات من أجمل أغانى الموسيقى العربية.

كما تشارك بالحفل عازفة الهارب المتميزة الفنانة ياسمين حربى، حيث تقدم موسيقى رائعتى كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب "بيع قلبك"٬ و"ياقلبى يا خالى".

ورفع شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الاسكندرية لافتة "كامل العدد"، نظرا لنفاذ تذاكر الحفل قبل أيام قليلة، ويقام الحفل طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة من تعقيم وقياس لدرجة الحرارة.

موضوعات متعلقة

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

«أزمة نفسية».. تفاصيل انتحار شاب المنوفية شنقًا دخل الحمام

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 يضرب شمال الجزائر

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية