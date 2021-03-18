سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا يحييه الفنان المطرب محمد الحلو٬ وذلك بمصاحبة فرقة "جوهرة الشرق" الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.ويقدم "الحلو"، خلال الحفل، مجموعة متميزة من أجمل ما قدمه عبر مسيرته الفنية٬ من أغنيات تعلق بها جمهوره ومازالت في وجدانه٬ ومن بينها: أهيم شوقا٬ يا حبيبى كان زمان٬ عراف٬ ليالى الحلمية٬ عمار يا اسكندرية٬ صوت بلادي٬ الوسية٬ يا حبيبي كان زمان٬ يا بوي يا مصر، جت م الغريب٬ فداكي الروح٬ أحبابنا٬ اسمك علي جبيني٬ أعذريني، وغيرها من الأغنيات التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى تقديمه مختارات من أغانى الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل.كما يشارك الفنان محمد الحلو الحفل كل من الفنانة أيات فاروق٬ والفنانة السورية بتول٬ بتقديم مختارات من أجمل أغانى الموسيقى العربية.كما تشارك بالحفل عازفة الهارب المتميزة الفنانة ياسمين حربى، حيث تقدم موسيقى رائعتى كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب "بيع قلبك"٬ و"ياقلبى يا خالى".ورفع شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الاسكندرية لافتة "كامل العدد"، نظرا لنفاذ تذاكر الحفل قبل أيام قليلة، ويقام الحفل طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة من تعقيم وقياس لدرجة الحرارة.